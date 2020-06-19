中國公布北京疫情病毒基因組序列 將近200病例

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（法新社北京19日電） 中國疾控中心昨晚發布北京市本土疫情及病毒基因組序列資料，提供國際社會公用。官方專家稱，初步研究結果顯示，病毒來自歐洲，而且比歐洲現在流行的病毒還要老，但如何傳入還待確認。

中國疾病預防控制中心18日晚間透過「新型冠狀病毒國家科技資源服務系統」發布6月北京新發地批發市場2019冠狀病毒疾病疫情及病毒基因組序列資料，目前可在中國國家微生物科學資料中心網站下載。

資料共有3條，分別是北京確診病例基因組序列資料（NMDC60013902-01、NMDC60013903-02）以及環境樣本基因組序列資料（NMDC60013903-03）。

中國疾控中心表示，已同時向世界衛生組織以及全球共享流感數據倡議組織（GISAID）提交了上述資料，供國際社會共用。

據中央紀委國家監委網站微信公眾號發布，北京11日爆發本土疫情後，中國疾控中心病毒病所專家已3次進入新發地市場採集樣本。第一次共採集200多份樣本，其中檢出了不少新冠病毒核酸陽性樣本。第二次，他們在其他區域採集200多份樣本，其中又有不少是陽性。

© 2020 AFP