伊朗冠狀病毒疫情再起 累計超過20萬人染疫

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（法新社德黑蘭19日電） 伊朗政府通報，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計確診病例今天突破20萬大關，31個省份中有6省被列為疫情高風險區。另外，伊朗當局已授權各省重啟防疫措施。

官方數據顯示，伊朗5月初通報的單日新增確診數創下近兩個月來低點，但在這之後，境內每天新增確診數便逐步增加。

伊朗衛生部發言人拉利（Sima Sadat Lari）透過國營電視台表示，過去24小時境內又有2615人的病毒檢測呈陽性反應，全國累計確診增至20萬262例。同時還新增120人病故，全國累計9392人染疫不治。

伊朗31個省份中有6省目前被列為「紅色」疫情高風險區，包括布什爾省（Bushehr）、霍爾木茲甘省（Hormozgan）、克爾曼沙省（Kermanshah）、庫德斯坦省（Kurdistan）、希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchestan）和西亞塞拜然省（West Azerbaijan）。

衛生部副部長厄法尼（Hossein Erfani）今天告訴國營電視台，伊朗已實施所謂「動態社交距離」措施，讓「每個省都能自行決定」相關防疫限制措施。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP