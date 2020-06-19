克羅布查退出副手名單 建議拜登挑非裔女性

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（法新社華盛頓18日電） 美國民主黨參議員艾美・克羅布查（Amy Klobuchar）今天表示，拜登（Joe Biden）應選擇有色人種女性來搭檔參選。身為白人女性的克羅布查，將自己從可能名單中剔除。

今年曾角逐總統選舉民主黨內初選的克羅布查表示，非裔男子在她的選區明尼蘇達州死於白人員警暴力執法後，引爆從大西洋此岸到太平洋彼岸全美示威潮，這讓她了解到這次總統大選需更具多元性。

克羅布查接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時說：「現在是該把入場券給有色人種女性的時刻。有很多出色、合乎標準的女性人選。」

60歲的克羅布查走中間路線，與拜登同質性高，不利開拓票源。她說昨天已致電拜登，請他選擇一名非裔女性搭檔參選有助「癒合這個國家」。

拜登今天稍晚在社群媒體推特（Twitter）稱許克羅布查的「膽識與決心」，說「有了你的幫助，我們定能擊敗川普」。

77歲的拜登先前承諾會選女性搭檔參選，好幾名非裔女性都在口袋名單，包括參議員賀錦麗（Kamala Harris）、眾議員戴敏斯（Val Demings）、歐巴馬政府時期的國家安全顧問萊斯（Susan Rice）等。

不過拜等也考慮不同背景人選，包括麻州參議員的白人女性華倫（Elizabeth Warren）；華倫被視為較左傾的進步派。

部分非裔領袖與社運人士指出，非裔女性副手有助代表非裔選民，這是民主黨的重要基本盤，而拜登也承諾要處理像是刑事司法改革與警察不當行為等議題。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP