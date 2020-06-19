全球冠狀病毒疫情破850萬例確診 逾45.4萬人病故

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（法新社巴黎19日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間19日11時（台灣19日晚間7時），全球至少45萬4101人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ），確診病例逾850萬4890例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有392萬7100人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測出現癥狀或最嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計11萬8435人病故，累計確診數達219萬1200例，至少59萬9115人康復。

巴西死亡人數在全球僅次於美國，境內累計4萬7748人病故，確診達97萬8142例。

其他疫情重災區還包括英國（4萬2288死，30萬469 例確診）、義大利（3萬4514死，23萬8159例確診）、法國（2萬9603死，19萬5142例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3325例確診。

從區域來看，歐洲累計確診248萬2560例，19萬576 死；美國和加拿大累計確診229萬1420例，12萬6787死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診188萬496例，8萬8988死。

亞洲累計確診95萬5083例，2萬7380死；中東地區累計確診60萬9490例，1萬2851死；非洲累計確診27萬7043例，7388死；大洋洲累計確診8802例，131死。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳家倫）

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