印媒 : 中國釋放邊界衝突10名被俘印度軍人

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（法新社新德里19日電） 中國與印度軍隊15 日在喜馬拉雅山區的高海拔邊界發生衝突、導致至少20 名印度軍人喪生後，媒體今天報導，中國昨晚已釋放在這次衝突中擄獲的10名印度軍人。

中印部隊眾多軍人在這次邊界衝突中以狼牙鐵棒和投擲石塊相互攻擊，不過衝突過後為了舒緩緊張局面，兩國經幾輪談判後，中國釋放擄來的印度軍人。

印度新聞信託社（Press Trust of India）等媒體報導，這10名軍人已於昨晚獲釋。

印度政府並未置評，但軍方聲明指出，拉達克（Ladakh）加萬谷（Galwan Valley）軍事衝突後，「已確認這次並無印度軍人失蹤」。

「印度人報」（The Hindu）報導，印度部隊和中國人民解放軍高級將領經數輪談判後達成協議，由中國釋放這10名印度軍人。

中國與印度曾於1962年在這片彼此爭議的喜馬拉雅山區邊境地帶爆發戰爭，雙方這次發生逾50年來最嚴重衝突，互相怪罪對方。

數千民眾昨天出席了在衝突中喪命的印度軍人葬禮，他們高呼杯葛中國貨，至少在兩個印度城市發生中國國旗和印有中國國家主席習近平肖像的海報被焚燒的事件。

印度軍方表示，目前仍有18名軍人因傷勢嚴重接受治療。

中國也已承認部隊有死傷，但未公布相關數據。

中印為舒緩緊張局面，已數度進行政治和軍事談判，但在公開聲明中仍相互警告。

中國外交部長王毅和印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）談話後，中國指出，印度不應「低估中國保衛其領土主權的堅強意志」。

蘇傑生則回應，中國已發動一次「有預謀的」攻擊，將對這兩個全球人口最多國家的關係帶來「嚴重影響」。

© 2020 AFP