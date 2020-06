川普人馬掌權 國際媒體署旗下媒體恐失獨立性

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社華盛頓19日電) 美國總統川普任命的「美國國際媒體署」新任執行長派克,甫上任便着手大規模改組,令人擔憂美國之音與自由亞洲電台等美國官方資助的新聞媒體愈來愈政治化,失去編輯獨立性。

「美國國際媒體署」(U.S. Agency for Global Media,USAGM)負責監管的媒體,包括美國之音(Voice of America)、自由亞洲電台(Radio Free Asia)、自由歐洲電台/自由電台(Radio Free Europe/Radio Liberty)、中東廣播網(Middle East Broadcasting Networks)和馬蒂廣播電視台(Radio and TV Marti)等。

根據美國國會議員,派克(Michael Pack)本周走馬上任前後,這些媒體的主管不是自行辭職,就是被他開除。令人擔憂派克會試圖終結這些媒體的編輯獨立性。

在派克即將上任前,資深記者出身的美國之音台長班奈特(Amanda Bennett)與副台長菅原(Sandy Sugawara)雙雙在15日宣布辭職。

派克上任後,17日又開除其他受監管媒體的高層主管,並解散這些媒體的董事會。

美國國際媒體署雖由美國政府出資,但組織運作享有編輯獨立性,並以缺乏新聞自由的國家為服務對象。

由於川普長期譴責主流媒體,因此美國國會議員和其他人士曾表示,擔憂美國國際媒體署旗下媒體可能淪為川普的傳聲筒。

新澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)便指出:「派克已證明他身懷政治任務,準備摧毀美國國際媒體署的獨立性,破壞它的歷史任務。」

梅南德茲說:「(派克)全面開除轄下媒體的主管、解散董事會,以安插總統川普的政治盟友,這是嚴重破壞美國國際媒體署的歷史任務,且造成的傷害可能永遠無法復原。」

© 2020 AFP