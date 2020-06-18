川普競選廣告違反規範 臉書移除

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社舊金山18日電） 臉書（Facebook）今天表示，已移除美國總統川普連任競選陣營投放的廣告，理由是廣告中含有納粹德國用來標記政治犯的符號，違反臉書禁止組織仇恨（organized hate）的規範。

川普陣營推出的廣告當中，使用了一個倒三角形符號，呼籲臉書用戶連署反對「反法西斯主義運動」（Antifa）的請願書。

Antifa為「反法西斯主義」（anti-fascist）的英文縮寫，是指近幾年秘密集結的一群激進分子，政治信念左傾，時常成為極左派。

臉書安全政策主管葛萊徹（Nathaniel Gleicher）在眾議院情報委員會聽證會上表示：「我們的政策禁止在沒有譴責或討論該符號的情況下，使用遭到禁止的仇恨團體的標誌來識別政治犯。」

「我們在廣告中看到仇恨，任何地方使用這種標誌，我們都會採取相同行動。」

「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）執行長葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）今天說：「納粹使用紅色三角形來識別集中營中他們的政治受害者，使用這個標誌攻擊政治反對者充滿冒犯意味。」

川普競選團隊發言人墨托（Tim Murtaugh）經由電子郵件指出：「廣告里使用的紅色倒三角形是Antifa使用的標誌，因此這個紅色倒三角形出現在有關Antifa的廣告中。」

「我們注意到，臉書仍在使用一個倒置的紅色三角形表情符號，看起來完全一樣，因此對於他們只針對這則廣告，令人好奇。」

© 2020 AFP