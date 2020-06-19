「我只想活下去」 12歲非裔童創作歌曲抗議種族不公

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（法新社華盛頓19日電） 美國12歲非裔男童布萊恩創作無伴奏歌曲「我只想活下去」，抗議美警殺害非裔人士，一曲爆紅。這首歌今天發行，歌曲製作人在Instagram表示，布萊恩已被華納唱片公司簽下。

布萊恩（Keedron Bryant）自創歌曲「我只想活下去」（I Just Wanna Live），訴說身為美國非裔男孩，他如何帶着恐懼長大。這首歌今天發行，這一天正是記念美國廢除黑奴制度的「六月節」（Juneteenth）。

布萊恩5月26日已在Instagram發表這首無伴奏人聲歌曲，也就是非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察殺害的第2天。

布萊恩唱道：「我每天都被當成獵物追捕…我們不想惹事。」

布萊恩在Instagram張貼的歌曲，觀看人次已遠超過300萬，還獲得美國前總統歐巴馬（Barack Obama）及女歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）等人好評。

這首歌也吸引到美國音樂製作人丹瓊斯（Dem Jointz）的注意，據報丹瓊斯為這首歌添加了伴奏。

丹瓊斯昨天在Instagram貼文說，能與布萊恩一家人和華納唱片公司（Warner Records）分享這首歌，他「心存感謝」。

華納唱片公司據報將把歌曲相關收入捐給美國人權團體「全國有色人種民權促進協會」（National Association for the Advancement of Colored People）。（譯者：李宛諭/核稿：張佑之）

© 2020 AFP