「我只想活下去」 12歲非裔童創作歌曲抗議種族不公

(法新社華盛頓19日電) 美國12歲非裔男童布萊恩創作無伴奏歌曲「我只想活下去」,抗議美警殺害非裔人士,一曲爆紅。這首歌今天發行,歌曲製作人在Instagram表示,布萊恩已被華納唱片公司簽下。

布萊恩(Keedron Bryant)自創歌曲「我只想活下去」(I Just Wanna Live),訴說身為美國非裔男孩,他如何帶着恐懼長大。這首歌今天發行,這一天正是記念美國廢除黑奴制度的「六月節」(Juneteenth)。

布萊恩5月26日已在Instagram發表這首無伴奏人聲歌曲,也就是非裔男子佛洛伊德(George Floyd)在明尼蘇達州明尼阿波利斯市(Minneapolis)遭白人警察殺害的第2天。

布萊恩唱道:「我每天都被當成獵物追捕…我們不想惹事。」

布萊恩在Instagram張貼的歌曲,觀看人次已遠超過300萬,還獲得美國前總統歐巴馬(Barack Obama)及女歌手凱蒂佩芮(Katy Perry)等人好評。

這首歌也吸引到美國音樂製作人丹瓊斯(Dem Jointz)的注意,據報丹瓊斯為這首歌添加了伴奏。

丹瓊斯昨天在Instagram貼文說,能與布萊恩一家人和華納唱片公司(Warner Records)分享這首歌,他「心存感謝」。

華納唱片公司據報將把歌曲相關收入捐給美國人權團體「全國有色人種民權促進協會」(National Association for the Advancement of Colored People)。(譯者:李宛諭/核稿:張佑之)

© 2020 AFP