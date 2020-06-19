拆爭議雕像風吹到美國國會 4名議長肖像被移除

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（法新社華盛頓18日電） 美國反種族歧視示威引發的拆除爭議人物雕像與紀念碑風潮，吹到美國的國會大廈，4位19世紀南方邦聯陣營的議長肖像今天遭下令移除。

根據法新社和WCVB網站報導，這4幅男性肖像都是前聯邦眾議院議長，現任議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天命令撤下。

裴洛西去函眾院秘書處表示：「在神聖的國會大廳或任何尊榮之處，我們沒有空間紀念這些象徵暴力偏執與南方邦聯怪誕種族主義的男性。」

這項象徵性舉動，比明天紀念美國廢除奴隸制度的「六月節」（Juneteeth）慶祝儀式早一步。

裴洛西表示，她這項命令時機恰逢「六月節」與目前「舉國哀悼的時刻，我們悲慟於數百名死於種族不公與警方暴行的黑人」。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察壓頸致死，引發反種族歧視抗議潮，同時掀起各地的殖民省思，南方邦聯爭議性歷史人物的雕像在各地都成了抗議者喊拆的目標。

在國會山莊罕見的景象，工作人員為防疫戴口罩爬上階梯，從議長大廳入口牆上拆下頭兩幅金框的畫像。

據信這是自2015年眾院共和黨籍前議長哈斯特爾特（Dennis Hastert）畫像遭拿下以來，首度有議長畫像遭到移除。哈斯特爾特認罪違法支付「封口費」、以圖掩蓋他當年性侵少男的醜聞。

這4名肖像遭移除的議長，裴洛西指出他們曾在眾院宣誓「維護與永久保存」奴隸制度，好讓「我們能平靜、安全地享有資產」。

裴洛西日前呼籲移除國會大廈內的11座南方邦聯雕像。一個跨黨派委員會正在審查這項要求。（譯者：陳怡君/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP