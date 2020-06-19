槍殺非裔男 亞特蘭大員警入監候審

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（法新社華盛頓18日電） 最新一起引發反種族歧視怒火的案例，是白人前員警羅爾夫被控在速食店外槍殺一名非裔男子，事件主嫌羅爾夫，在今天入監候審。

根據富爾頓郡（Fulton County）監獄官方網站，白人前員警羅爾夫（Garrett Rolfe）入監候審中。羅爾夫上周在亞特蘭大射殺非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）後，已遭到開除。

布魯克斯遇害前不到3周，明尼阿波利斯市（Minneapolis）白人員警蕭文（Derek Chauvin），用以膝壓頸的方式，壓制已被上銬的非裔男子佛洛伊德（George Floyd），讓佛洛伊德因此喪命，引發全美反種族歧視和警察暴行的示威潮。

羅爾夫的同僚布洛斯南（Devin Brosnan），已經同意在調查中轉為污點證人，也在今天自首，但隨後交保獲釋。

27歲的羅爾夫與26歲的布洛斯南12日獲報前往一家溫蒂漢堡（Wendy's），發現布魯克斯駕車在溫蒂漢堡得來速車道睡著了。

經過20分鐘平靜的互動，兩名員警對布魯克斯實施酒測，在證實布魯克斯有飲酒後，兩名員警以酒後駕車罪名逮捕布魯克斯。

經過短暫扭打，布魯克斯奪走其中一名員警的電擊槍後逃離現場，當他張開手臂，把電擊槍指向兩名員警時，羅爾夫在背後對布魯克斯開了兩槍。

© 2020 AFP