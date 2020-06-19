毛骨悚然 墨西哥4地起獲眾多屍體

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（法新社瓜達拉哈拉市18日綜合外電報導）墨西哥哈里斯科州檢方表示，瓜達拉哈拉市郊外發現至少16具屍體，以及26個裝滿人體遺骸的袋子。

檢方今天宣布此事，這些屍體是過去10天在墨西哥西部4個不同地區發現。

墨國中部瓜納華托州（Guanajuato）州界發現了14人的遺體。由於汽油走私犯罪集團橫行，瓜納華托州是墨西哥暴力最猖獗的州之一。

檢方表示，在一座錫礦礦場外發現3具男子的屍體，還有「手腳被捆綁」的一名女子；同時在一座小型牧場也發現了9男一女的屍骨。

瓜達拉哈拉市（Guadalajara）當局指出，在當地也發現裝滿26個袋子的人體遺骸，不過無法確定相當於多少人。

哈里斯科州（Jalisco）檢察官索里士（Gerardo Solis）表示：「鑒識研究所將判定屍體數目。」

2006年時的總統卡德隆（Felipe Calderon）發起爭議性軍事行動，圍剿犯罪幫派組織。專家與人權團體認為，這是墨西哥暴力犯罪升高的主因之一。

官方數據顯示，自那時起，墨國發生近28萬7000起命案，但不清楚其中有多少與毒梟暴力直接相關。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2020 AFP