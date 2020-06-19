研究：無症新冠患者康復後抗體維持時間很短

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（法新社巴黎18日電） 根據今天刊出的一份研究顯示，人體感染新型冠狀病毒康復後，體內的抗體恐只能維持2到3個月，尤其無癥狀感染者，抗體維持時間會更短。

大多數感染新冠病毒的患者癥狀相對較輕，另有一小部分人會全無癥狀。

這份刊於「自然醫學雜誌」（Nature Medicine）的研究，雖只研究37個無癥狀感染者，卻仍是第一份能凸顯這類患者免疫反應的文獻。

中國的研究人員以重慶市萬州區的兩組患者作比對，一組為37名無癥狀患者，另一組37名為有癥狀患者。研究人員分析兩組人康復後數周的血液樣本發現，無癥狀組只有62.2%的人有短暫抗體，有癥狀組則78.4%有短暫抗體。

康復8周後，81.1%無癥狀患者出現抗體下滑，有癥狀患者則是62.2%。此外，無癥狀患者的18種促炎細胞因子和抗炎細胞因子（細胞信號傳導蛋白）水準也較低。作者認為，這表明無癥狀患者對新型冠狀病毒感染的免疫反應可能較弱。

研究者認為，這項發現凸顯使用「免疫護照」的潛在風險，支持持續採用公共衛生干預手段並開展廣泛的病毒檢測。

倫敦帝國學院（Imperial College London）免疫學教授、英國免疫學學會（British Society for Immunology）發言人阿特曼（Danny Altmann）認為，中方的研究凸顯出一個防疫關鍵問題。

阿特曼說：「目前許多免疫數據都是來自分析病況最嚴重的住院患者，但大部分更輕微的感染者會想知道能否有持久的保護性免疫力。」他認為這個研究是個重要且潛在的壞消息，因為研究里的許多患者康復僅兩個月，抗體就呈顯着下滑。

阿特曼並未參與這項研究，他表示雖然研究樣本僅是很小規模的患者，研究結果卻與一些人所憂心的相符－即康復後體內對新型冠狀病毒的自然免疫力，能維持的時間很短。

© 2020 AFP