美國前國安顧問新書揭密 蓬佩奧怒批叛徒

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（法新社華盛頓18日電） 美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）撰寫爆炸性回憶錄，揭露他任職白宮期間所知的政治內幕。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天強烈抨擊波頓，說他是「叛徒」。

蓬佩奧在聲明中表示：「波頓（John Bolton）在散布很多謊話、精心編織的半真半假和徹頭徹尾的虛假言論。」

他說：「波頓最後的公開角色是一個違反人民神聖信任、傷害美國的叛徒，真是既悲哀又危險。」

蓬佩奧還表示：「致我們在全球的朋友：你們都知道川普總統治下的美國是世界上一股善的力量。」

蓬佩奧說他尚未讀到波頓這本名為「事發之室：白宮回憶錄」（The Room Where It Happened: A White House Memoir，暫譯）的書。書商預定23日上架，但川普政府一直試圖阻止出版。

蓬佩奧是極少數從未與總統川普公開衝突的官員，但根據主流紙媒摘錄的書中內容，波頓說蓬佩奧私底下其實蔑視川普。

「紐約時報」（New York Times）報導，波頓寫道，當川普與北韓領袖金正恩在新加坡首度歷史性會面時，蓬佩奧傳了一張紙條給他，說川普「滿口胡說八道」。

蓬佩奧2018年4度赴北韓，替川普迅速啟動外交工作，川普覺得自己的努力配得上一座諾貝爾和平獎。但根據紐時，波頓寫道，2018年6月的新加坡川金會才過了一個月，蓬佩奧就反駁川普的對北韓外交政策，說這套政策「成功可能性為零」。

眾所周知，波頓在北韓議題上采鷹派觀點。去年，川普在蓬佩奧陪同下，於南北韓邊界非軍事區再度與金正恩見面，之後不久，波頓就於9月離職，結束在白宮的17個月工作。

© 2020 AFP