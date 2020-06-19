非裔女助卿不滿川普處理種族議題方式 宣布辭職

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（法新社華盛頓18日電） 美國總統川普的政府中，極具聲望的一名女性非裔美籍國務院官員今天辭職，她稱自己是因不認同川普處理種族緊張的方式而做出決定。

根據華盛頓郵報（Washington Post）報導，負責立法事務的助理國務卿泰勒（Mary Elizabeth Taylor），今天提出辭呈。

國務院發言人拒絕評論泰勒是否已辭職，僅說：「我們不會對個人事務發表評論」。國務院的網站顯示，泰勒從2018年10月1日起擔任這個職務。

華盛頓郵報引述辭職信內容報導，泰勒的離開與川普（Donald Trump）對種族不公的回應，有直接的關係。

5月25日，非裔男子佛洛伊德（George Floyd）被明尼阿波利斯市（Minneapolis）白人員警以膝蓋壓頸的方式，壓制在地近9分鐘後喪命，引發全美怒火，各地爆發示威潮。那名員警被控二級謀殺。

華盛頓郵報報導，泰勒在寫給國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的辭職信中說：「總統對於種族不公，以及對非裔美籍人士的評論和行為，嚴重違反我的核心價值與信念。」

她表示：「我必須謹守我的信念並因此辭職。」

在公開的評論中，川普要求鎮壓抗議群眾，並強調要以武力和軍事回應，來對付因佛洛伊德和其他人之死引起的社會動蕩。

川普在5月的推文，稱「當搶劫開始之時，槍擊隨即展開」引發外界一片撻伐聲。他稍後試圖收回評論，並改口稱他了解為何佛洛伊德之死，會引發關於警察對非裔濫用暴力的抗議。

© 2020 AFP