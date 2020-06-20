傳打賭原住民酒精濃度 加拿大醫護人員遭到調查

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（法新社蒙特婁20日電） 加拿大卑詩省（British Columbia）一家醫院傳出，醫生和護士會就入院急救的原住民病患血液酒精濃度相互打賭，加國當局正對此進行調查。

法新社報導，人權團體「卑詩省梅蒂民族」（Metis Nation BC）表示，院中醫療人員若認為病患是原住民，就會猜測病患血液中的酒精濃度。

醫療人員將此事稱為「價格猜猜猜」（Price is Right），這原本是個猜測商品價格的電視遊戲節目。

卑詩省衛生廳長狄克斯（Adrian Dix）昨天指出，「此事若屬實，將令人無法容忍和接受，根本是種族歧視」；並說，已對此展開調查。

「卑詩省梅蒂民族」主席方丹（Daniel Fontaine）告訴國營加拿大廣播公司（CBC），2019年的一項報告指出，卑詩省衛生體系充斥着對原住民的種族歧視。

這個人權團體發表聲明說：「卑詩省的第一民族（First Nations）、梅蒂族及伊努特族（Inuit）病患在需要醫療急救時，經常被認為是酒醉，而無法獲得病況分析。」

聲明也指出，這導致「（原住民）健康情況惡化，造成不必要的傷害或死亡」。

© 2020 AFP