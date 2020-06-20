六月節全美各地示威 川普發推文紀念

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（法新社華盛頓19日電） 全美各地民眾今天在極具象徵意義、紀念美國終止奴隸制度的「六月節」走上街頭，要求種族正義。川普總統發推文，一方面紀念六月節，另一方面卻又威脅示威民眾。

46歲非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市遭白人警察粗暴執法致死，全美各地引發連續數周的示威活動。亞特蘭大、芝加哥、紐約、華盛頓特區與其他城市今天都有遊行和集會。

美國總統川普今天在推特（Twitter）發文，一方面紀念六月節，另一方面卻又威脅示威民眾。

川普原定六月節當天在奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）舉辦造勢大會，這是川普自爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情以來的首場造勢活動，但後來因民眾對他具挑釁意味的時間與地點選擇高呼不滿，而被迫延到明天。

1921年杜爾沙曾發生美國最嚴重的大屠殺之一，當時多達300名非裔民眾喪生。

川普面對極富挑戰的11月連任選戰，並對示威者採取「法律和秩序」的強硬立場。他說：「任何要前來奧克拉荷馬州的示威者、無政府主義者、煽動者、打劫者或任何下三濫，你要知道，你受到的待遇不會像你在紐約、西雅圖或明尼阿波利斯市一樣。」

他還在文中標註華府特區市長說：「華府警察都沒在做事，眼睜睜看雕像被推倒和焚燒。這些人應該即刻被逮捕，真是我們國家的恥辱！」（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP