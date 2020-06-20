德英法強化自身立場 反對美國升高伊朗制裁

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（法新社巴黎19日電） 德國、法國和英國為阻止國際間就伊朗核子計畫所達成的協議瓦解，今天強化自身對伊朗問題的立場，並就近日對伊朗採取新制裁措施的美國提出警告。

美國總統川普單方面宣布退出2015年簽署的伊朗核子協議，並對伊朗祭出新制裁後，各國與伊朗間緊張氛圍升高；德法英3國今天決定支持聯合國對伊朗延長實施武器禁運措施。

伊朗核子協議3個簽約國德法英表示，他們對於解除重創伊朗的武器禁運限制持保留態度。伊朗一直呼籲終止這項限制。

德英法3國外交部長發出這份聯合聲明之際，聯合國旗下負責監督各國核子活動的國際原子能總署（International Atomic Energy Agency，IAEA）今天也通過一項對伊朗至關重要的決議，要求伊朗開放專家勘查伊朗境內的2處核場地設施。

德英法外長表示：「我們認為10月解除依據第2231 號決議所設立的聯合國常規武器禁運計畫，恐對區域安全和穩定造成重大影響。」

但仍遵守伊朗核子協議的德英法3國也表示，他們反對美方用制裁措施來對伊朗施加「最大」壓力策略。

他們指出，「我們深信任何單方面想要啟動伊朗核協議中載明『制裁回彈』（snapback）機制的意圖」，將會在聯合國安全理事會「引發嚴重的不良後果」；「制裁回彈」機制一旦啟動，美國便得以將對伊朗實施的制裁程度全面恢復至伊朗核子協議前的水準。

© 2020 AFP