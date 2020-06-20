改革遲緩又經濟疲弱 馬利數萬人示威反政府

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（法新社馬利首都巴馬科19日電） 西非國家馬利數萬民眾今天響應新興反對勢力號召，走上首都巴馬科街頭，要求總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）下台。

2012年，馬利北部出現聖戰士攻擊，後來勢力擴散到馬利脆弱的中部，75歲的凱塔因未能遏制聖戰士叛亂而飽受壓力。在動蕩中，已有數千士兵與平民身亡，數十萬人逃離家園。

政治改革步調僵化、經濟衰弱，以及普遍認為政府貪腐的觀點，彙流成國內反凱塔的情緒。

一名伊斯蘭領袖伊瑪目今天帶領數萬名示威民眾在市中心廣場祈禱，民眾接着高唱國歌、吹非洲笛，並且有許多人高舉反政府標語的牌子。

在這場示威前，6月5日也曾有一場由反對派團體組成的新聯盟所策畫的類似集會，這個聯盟因此命名為「六五運動－愛國勢力集會」，集結宗教領袖與民間人士，疏導群眾對政府改革遲緩、對聖戰士持續殺戮的深深挫敗感，由伊斯蘭強硬派分子狄固（Mahmoud Dicko）領導。

儘管凱塔16日承諾籌組一個納入在野人士的新聯合政府，「六五運動」仍策畫了今天的示威行動。

參與示威的42歲教師狄亞吉特（Mamadou Diakite）告訴法新社，凱塔必須下台，「我們在此是為了最終的勝利，不可能協商」。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）

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