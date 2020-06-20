白宮尋求法院禁止波頓出書 法官為難

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（法新社華盛頓19日電） 前白宮國家安全顧問波頓在即將出版的新書里大爆總統川普猛料，白宮尋求法院做最後一道防線，禁止出書以免泄。但隨諸多勁爆內容都已曝光，白宮的願望恐不易實現。

聯邦地區法院法官藍柏斯（Royce C. Lamberth）認為，在新書內容已提前於16日曝光且媒體都已大篇幅報導摘要公諸於世後，是要法官如何阻止波頓的這本回憶錄上市。

他在華府的庭訊里說：「對我來說，我要怎麼處置這本書在全美髮行，肯定是一大難題。」

名為「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened : A White House Memoir）的新書，細數波頓（John Bolton）任職美國國安顧問17個月的點滴，還難堪地揭發川普的「乖戾」與「不學無術」；波頓還在出版前的訪問里直言川普不適任、沒治國能力。

美國司法部盼今天這場緊急開庭能阻止新書23日上市，但書已運往全美與世界各地，上架已箭在弦上，波頓自己還接受好幾場打書的媒體專訪。

藍柏斯問司法部副助理部長莫瑞爾（David M. Morrell）：「這就像我們在德州常講的，馬兒都已跑出倉廩啦（為時已晚之意）。」他在庭訊里沒說何時會作出裁定。

© 2020 AFP