缺病患參與羥氯奎寧治肺疫試驗 諾華藥廠喊停

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（法新社日內瓦19日電） 瑞士製藥大廠諾華集團宣布，已決定中止以羥氯奎寧治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的臨床試驗，因為要召募足夠病患參與這種爭議性藥物的研究有困難。

諾華集團（Novartis）今天晚間發表聲明說：「由於召募病患困難，試驗無法完成，諾華集團決定停止以羥氯奎寧（Hydroxychloroquine）治療2019冠狀病毒疾病的臨床試驗。」

這家瑞士藥廠說，召募難題「使得臨床團隊不可能在合理的時間範圍內搜集到重要的數據」。

諾華集團指出：「至今沒有安全問題的通報，研究也未得出有關藥效的結論。」

羥氯奎寧及相關的化合藥物氯奎寧（Chloroquine）向來用於治療瘧疾，而且因為已知具有抗病毒潛力，而在疫情爆發之初，被視為可能的治療用藥。

儘管羥氯奎寧據悉會產生嚴重副作用，但在疫苗尚未問世以及其他可能有效的藥物剛開始獲得識別的情況下，諸如美國總統川普等知名人物仍普遍吹捧羥氯奎寧的療效。

諾華集團4月間曾表示，在與美國食品暨藥物管理局（Federal Aviation Administration, FAA）協商下，將針對美國約440名2019冠狀病毒疾病的住院病患進行羥氯奎寧第3階段試驗。

不過本月稍早，美國當局暫停了羥氯奎寧的使用；而本周世界衛生組織（WHO）表示，暫停羥氯奎寧的臨床試驗，因這款藥物並未顯現出能減少病患死亡率的效力。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2020 AFP