美國務卿警告歐洲：中國是流氓行為者

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（法新社華盛頓19日電） 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天警告歐洲國家，中國在世界舞台上是「流氓行為者」他們若向中國靠攏，就是背離他們的價值。

蓬佩奧今天在丹麥哥本哈根舉行的民主高峰會以視訊發表演說，他表示他的看法從未軟化，中國在世界舞台上是「流氓行為者」，企圖支配全球。

蓬佩奧說，沒有「任何辦法能在不拋棄自我本質的情況下，用這些替代選項來兩全其美。依賴威權主義的民主配不上民主之名」。

蓬佩奧也再次呼籲歐洲避免採用中國電訊設備供應商華為的產品，指華為是中國監控的工具。蓬佩奧說，北京當局利用在希臘與西班牙的港口投資「明目張膽地侵略主權」。

他說：「我們必須摘去經濟關係的金色眼罩，看到中國挑戰並不僅僅出現在門口－它出現在每一個首都。」「應該帶着懷疑眼光看待中國國有企業的每一項投資。」

蓬佩奧也再度嚴厲批評中國推動制定「香港版國安法」，以及囚禁約100萬名維吾爾族和其他突厥穆斯林。他說這令人想起歐洲曾發生的大屠殺，而「這種踐踏人權的規模是自第二次世界大戰以來從未見過的」。

但蓬佩奧表示，他也看到希望的徵兆，他稱許瑞典關閉了境內所有孔子學院，也特別點出捷克挺身抨擊中國的壓迫性外交。

蓬佩奧說：「我們在做決定時不要留下任何疑惑，讓我們擁抱自由。」（譯者：陳怡君/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP