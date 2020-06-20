蓬佩奧警告靠攏中國即背離價值 逼歐洲選邊站

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（法新社華盛頓19日電） 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天警告歐洲國家，他們若向中國靠攏，就是背離他們的價值。蓬佩奧兩天前才和中共中央政治局委員楊潔篪在夏威夷舉行閉門會議。

蓬佩奧今天在丹麥哥本哈根舉行的民主高峰會以視訊發表演說，他表示，他的看法從未軟化，中國在世界舞台上是「流氓行為者」，企圖支配全球。

蓬佩奧說，沒有「任何辦法能在不拋棄自我本質的情況下，用這些替代選項來兩全其美。依賴威權主義的民主配不上民主之名」。

蓬佩奧表示，他17日與楊潔篪的6小時會晤，同樣傳遞「非常直白」的訊息。

蓬佩奧說，美國正密切關注中國的行動，包括其最近與美國盟友印度的喋血邊境衝突。

他說：「美國正在回應中國共產黨侵略的方式，是過去20年來美國沒做到的。」他指的是川普政府。

蓬佩奧也再次呼籲歐洲避免採用中國電訊設備供應商華為的產品，指華為是中國監控的工具。蓬佩奧說，北京當局利用在希臘與西班牙的港口投資「明目張膽地侵略主權」。

他說：「我們必須摘去經濟關係的金色眼罩，看到中國挑戰並不僅僅出現在門口－它出現在每一個首都。」「應該帶着懷疑眼光看待中國國有企業的每一項投資。」

蓬佩奧也抨擊中國處理新型冠狀病毒疫情的方式，他指控北京當局「撒了謊，讓病毒擴散到全世界」。

蓬佩奧也再度嚴厲批評中國推動制定「香港版國安法」，以及囚禁約100萬名維吾爾族和其他突厥穆斯林。他說這令人想起歐洲曾發生的大屠殺，而「這種踐踏人權的規模是自第二次世界大戰以來從未見過的」。

但蓬佩奧表示，他也看到希望的徵兆，他稱許瑞典關閉了境內所有孔子學院，也特別點出捷克挺身抨擊中國的壓迫性外交。

蓬佩奧說：「我們在做決定時不要留下任何疑惑，讓我們擁抱自由。」

儘管蓬佩奧批中炮火猛烈，但川普前國家安全顧問波頓（John Bolton）出新書拋出震撼彈，書中爆料川普請求中國國家主席習近平協助打贏連任選戰，並對維吾爾拘押營表示贊同。（譯者：陳怡君/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP