全球冠狀病毒疫情逾46萬人不治 確診超過874萬例

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎20日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間20日19時（台灣21日凌晨3時），全球至少46萬1665人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾874萬2490例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有406萬4300人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測出現癥狀或最嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計11萬9460人病故，累計確診數達224萬617例，至少60萬6715人康復。

巴西死亡人數在全球僅次於美國，境內累計4萬8954人病故，確診達103萬2913例。

其他疫情重災區還包括英國（4萬2589死，30萬3110例確診）、義大利（3萬4610死，23萬8275例確診）、法國（2萬9633死，19萬6594例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3352例確診。

從區域來看，歐洲累計確診250萬6305例，19萬2432死；美國和加拿大累計確診234萬1576例，12萬7915死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診196萬6918例，9萬1835死。

亞洲累計確診99萬2857例，2萬8255死；中東地區累計確診63萬463例，1萬3260死；非洲累計確診29萬5528例，7837死；大洋洲累計確診8846例，131死。

© 2020 AFP