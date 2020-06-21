川普杜爾沙造勢活動 6名工作人員證實染疫

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（法新社奧克拉荷馬州杜爾沙20日電） 美國總統川普即將重啟競選連任造勢，在首場活動登台前，當地前置作業人員卻有6人的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢成陽性反應。

法新社報導，杜爾沙（Tulsa）這場造勢活動，是川普自美國爆發疫情以來首場地方政治集會，但今天傳出人員染疫的最新消息，恐進一步推升它成為「超級傳播」中心的憂慮，尤其是杜爾沙本身和鄰近幾個城市和州的疫情一直居高不下。

川普競選團隊發言人墨托（Tim Murtaugh）在聲明中說：「按照衛生安全規範，競選團隊的工作人員在活動前都接受病毒篩檢。」

墨托說：「數百人接受采檢後，前置作業團隊有6名成員呈陽性反應，並隨即執行隔離措施。」

「染疫工作人員以及這些個案的接觸名單，都不會出席今天的造勢活動，也不會近距離接觸與會者或民選官員。」

川普這場造勢活動吸引大批鐵粉齊聚杜爾沙，活動在室內舉行，場內約可容納2萬人。

支持者已經開始進入會場。川普競選團隊表示，所有入場參加造勢活動的民眾，都會提供體溫測量、口罩和乾洗手。

川普政府官員表示，會建議支持者配戴口罩，但並非強制要求；白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）則表示她不會在造勢活動中配戴口罩。

杜爾沙市府官員在內的批評者表示，川普這場集會觸犯美國疾病管制暨預防中心（U.S. CDC）的防疫規範，包括大型集會、保持社交距離，以及配戴口罩等。

© 2020 AFP