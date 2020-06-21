川普造勢大會賭一把 甘冒疫情風險拉擡選情

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（法新社杜爾沙20日電） 為扭轉民調落後對手情勢，美國總統川普不顧衛生單位警告，甘冒疫情風險，今晚在奧克拉荷馬州杜爾沙舉行造勢大會，預估近2萬人與會。

美國將在11月舉行總統大選，目前民調顯示，共和黨籍的川普落後篤定成為民主黨總統候選人的前副總統拜登（Joe Biden），川普急欲扭轉頹勢，而造勢大會一直是他最愛的政治工具。

川普造勢大會預定今晚在奧克拉荷馬州（Oklahoma ）首府杜爾沙（Tulsa）舉行，會場BOK中心外面街道擠滿了川普的支持者，許多人穿戴寫有「讓美國再次偉大」字樣的紅帽或T恤，但幾乎沒人戴口罩，也未保持社交距離，無視最近奧克拉荷馬州染疫病例飆升。

由於今晚大會會場上將有成千上萬「川粉」激昂吶喊，可能引爆新一波疫情，川普已淡化處理可能面臨的疫情風險。

在出發之前，川普在白宮對媒體說，杜爾沙的群眾「真不可思議，他們從未見過像這樣的盛況。」

奧克拉荷馬州最近幾天通報新感染病例激增，而在川普登台前短短數小時，川普競選連任團隊證實前置作業人員中，有6人檢測感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。奧克拉荷馬州衛生廳已警告，BOK中心擁有1萬9000個座位，群眾密集，染疫風險大增。

川普競選連任團隊發言人墨托（Tim Murtaugh）聲明表示：「（染疫者）已立即隔離…確診工作人員或接觸者不會參加今晚大會。」

今晚的造勢大會成敗與否，關係重大，因為這攸關1萬9000人在BOK中心共處數小時的染疫風險，還有川普的政治前途。

在造勢大會會場外的另一個角落，一群非裔群眾與川普的支持者互相叫罵。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP