緬甸若開邦斷網一年 解禁呼聲高漲

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（法新社仰光21日電） 緬甸衝突頻仍的西北部被政府封鎖網路如今邁入第2年，人權組織形容這是全球歷時最長的斷網行動。現在當地憂心疫情，民眾和維權人士紛紛呼籲解禁網路。

緬甸軍方自2019年1月起陷入與叛亂團體「若開軍」（Arakan Army）的血腥內戰，該團體企圖為若開族佛教徒爭取更多自治權。

政府從去年6月21日起，關閉若開邦（Rakhine）與鄰近的欽邦（Chin）數座城鎮的行動網路數據，讓急着得知動亂消息的居民陷入恐慌。電信公司說，政府下令斷網是為了避免「非法活動」。

一名政府官員本月稍早表示，8座城鎮至少還會斷網至8月1日。

緬甸人民少有個人電腦，民眾絕大多數仰賴行動電話來溝通和獲取資訊，無法上網的民眾特別容易受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情所害。

人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）19日呼籲，立即停止「這場全球歷時最長、由政府實施的網路封鎖行動」。

人權觀察亞洲區法律顧問拉克德希（Linda Lakhdhir）表示，在全球疫病大流行期間，「讓平民取得保護自身安全所需的資訊至關重要」。

緬甸至今共記錄到287起確診病例，其中6人死亡，但專家憂心，數據這麼少是因為檢測不夠。

若開邦衝突已迫使數以萬計的平民流離失所、數百人受傷和多人喪命，軍方與若開軍互控犯下虐待行徑。

© 2020 AFP