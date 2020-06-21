西班牙重新開放與法國邊界

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（法新社西班牙拉洪克拉21日電） 西班牙對3月開始實施的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限制令進行最後一波鬆綁，今天西班牙與法國邊界的車流已經回復。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）本月稍早宣布，馬德里中央政府21日起將取消對多數歐洲聯盟（EU）成員國的邊境管制。防疫緊急狀態也於21日結束。

西班牙是全球疫情最嚴重的國家之一，至今已有超過2萬8000人染疫不治，同時經濟也受到重創，尤其是地位關鍵的觀光產業。

法國邊境貝比濃（Perpignan）一名退休居民因為西班牙店家比較便宜，時常跨境購物。他說：「今天早上在我常去的西班牙商店，我是第一位客人，很快我後面就排了大概10個人。」

在西班牙，首都馬德里和大城巴塞隆納及其各自區域疫情最嚴重，維持最嚴格限制措施的時間比其他地區更久。

法新社記者今天來到靠近西班牙與法國邊界東端的佩爾蒂（Perthus）關口，發現每2至3分鐘就有車輛跨境，從西班牙入境法國的車輛較多。

邊境檢查自凌晨0時起取消，交通維持順暢。

西班牙政府昨天宣布，自今天起對歐盟和申根國家開放邊界，入境者不須隔離檢疫14天。不過，西班牙鄰國葡萄牙已表示，兩國邊界將維持封閉至7月1日。（譯者：楊昭彥/核稿：張正芊）

© 2020 AFP