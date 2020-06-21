西雅圖無警察自治區爆槍擊 釀1死1傷

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（法新社西雅圖20日電） 美國警方表示，西雅圖反種族歧視示威者成立的無警察自治區今天凌晨爆發槍擊，導致1男死亡、1男重傷，槍手人數不明且已逃逸。影片顯示，警方尋找受害者時遭示威者阻擋。

西雅圖警察局表示，反種族歧視示威者佔據的「國會山區組織示威區」（Capitol Hill Organized Protest, CHOP）爆發槍擊，地點位於第10大道和東松街（East Pine）地帶。

警方於凌晨2時30分左右抵達案發現場，隨後得知，有兩名男性受害者被CHOP「醫療人員」送至港景醫療中心（Harborview Medical Center）。

警方指出，其中一名受害者現年19歲，送醫後宣告不治，另一名受害者「仍在醫院，有生命危險」。

警方表示，目前尚不清楚槍手人數是一人還是多人，且犯案者仍逍遙法外。警方也沒有描述可能犯案者特徵。西雅圖時報（The Seattle Times）報導，據信槍擊與示威活動無關。

近兩周以來，抗議非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死的示威者和維權人士佔據國會山區附近地區，成立無警察「國會山區組織示威區」。

警方說：「警察試圖尋找槍擊受害者，卻遇到激烈示威群眾，這些民眾阻止警察安全接近受害者。」

警方隨後公布的穿戴式攝影機畫面顯示，示威者阻止警方進入無警察自治區。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）

© 2020 AFP