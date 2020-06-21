NBA將複賽 10月總冠軍賽後緊接選秀

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（法新社紐約20日電） 美國職籃NBA因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）暫停，多家媒體今天報導，NBA提出的複賽計畫中，已經確定幾個關鍵日期，包括總冠軍賽、選秀會都將在10月進行。

體育電視頻道ESPN、運動新聞網站「運動員」（The Athletic）表示，聯盟在給球隊的備忘錄中敲定的日期，包括8月25日選秀樂透抽籤、10月16日選秀會、10月18日自由球員市場開啟，10月23日開始可與球員簽約。

7戰4勝制的NBA總冠軍賽若需打到第7場，第7戰將會是在10月13日。

法新社報導，致命的疫情讓比賽從3月起就暫停至今，在NBA和球員工會針對複賽的集體談判達成協議之前，這些表定的日程不會正式定下。

先前出現的版本中，NBA計畫7月30日起，在佛羅里達州奧蘭多附近的迪士尼世界（Walt Disney World）體育園區內，以隔離必要人員的方式重啟剩餘賽季。

NBA計畫讓包括西區13隊、東區9隊，共22隊爭奪前進總冠軍賽的機會。

備忘錄同時闡明交易窗口，對參加奧蘭多複賽球員來說，時間從6月23日開始，30日結束。

球員必須於6月24日前告知球隊自己是否參加複賽。

不願到奧蘭多比賽的球員，每錯過1場比賽將損失1.1%的薪水，扣薪最多以14場為限，或以薪資的15%為上限。

請假或因健康問題無法參賽複賽的球員，將不會被扣薪。

© 2020 AFP