俄總統訪嶄新武裝部隊教堂 向二戰死者致敬

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（法新社莫斯科22日電） 俄羅斯總統蒲亭今天拜訪嶄新且宏偉的武裝部隊主教座堂（Cathedral of the Armed Forces），向第二次世界大戰的俄國亡者致敬。

武裝部隊主教座堂高度近100公尺，共有6個金色穹頂，位於莫斯科郊外的軍事主題公園，是目前俄國第3大東正教教堂。

今年稍早有消息指教堂內將出現蒲亭和蘇聯時期獨裁者史達林的鑲嵌畫，引發爭議。最終鑲嵌畫應蒲亭的要求移除。

蒲亭今天在電視轉播的儀式上表示：「對我們俄國人來說，紀念在偉大的衛國戰爭（Great Patriotic War，指二戰）中戰鬥、死亡、出力讓我們更接近戰勝的所有人，是很神聖的。」

蒲亭在俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）身旁說：「我們精進武裝部隊和供應他們新裝備，他們的作戰能力正在強化。」

今天這場儀式正值納粹入侵蘇聯79周年。當局預計24日舉行二戰勝利75周年盛大閱兵。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行，蒲亭被迫重新安排原訂5月9日舉行的閱兵活動。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站，俄國目前累計確診案例達59萬1465例，排全球第3多。

© 2020 AFP