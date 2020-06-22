俄羅斯重判左派活動人士 當局挨批嚴刑逼供

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（法新社聖彼得堡22日電） 俄羅斯法院今天判處兩名左派活動人士長期監禁，他們被控參與恐怖組織，但兩人都否認犯罪。被告的支持者批評，兩人是安全部門陰謀、越權執法和嚴刑拷打的受害者。

25歲的菲林科夫（Viktor Filinkov）和28歲的博亞辛諾夫（Yuli Boyarshinov）被控參與名為「網絡」（Network）的恐怖組織。檢察官說，這個組織除在2018年俄國總統選舉期間策畫武裝暴動，並計畫在當年的世界盃足球賽期間發動恐怖攻擊。

人在聖彼得堡軍事法院的法新社記者說，菲林科夫被判入獄7年，而博亞辛諾夫被判5年6個月徒刑。

在俄羅斯加入恐怖組織的最高刑期是10年。

菲林科夫和博亞辛諾夫的支持者宣稱，兩人是安全部門陰謀、越權執法和嚴刑拷打下的受害者。

兩個人最初都認罪，但菲林科夫撤回自己的供詞，因為供詞是在脅迫下做出的，而且他在拘留期間遭到毆打和電擊。

博亞辛諾夫的母親科普洛娃（Tatiana Koplyova）說：「這些文件都是假的，所有的供詞都是嚴刑逼供取得。」她還說，他們簽署供詞是「因為沒人想死」。

數十名兩人的盟友今天在法院外抗議，他們燃放煙霧彈，並散發寫着「俄羅斯終將自由」的傳單。

© 2020 AFP