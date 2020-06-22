全球新冠肺炎確診逼近900萬例 近47萬人不治

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（法新社巴黎22日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治時間22日11時（台灣22日晚間7時），全球至少46萬8518人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾897萬9750例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有420萬700人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計11萬9977人病故，累計確診數達228萬969例，至少61萬7460人康復。

巴西的死亡人數在全球僅次於美國，境內累計5萬617人病故，確診達108萬5038例。

其他疫情重災區還包括英國（4萬2632死，30萬4331例確診）、義大利（3萬4634死，23萬8499確診）、法國（2萬9640死，19萬6878例確診）。

從區域來看，歐洲累計確診253萬2159例，19萬2860死；美國和加拿大累計確診238萬2255例，12萬8448死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診205萬8781例，9萬5912死。

亞洲累計確診104萬6176例，2萬9432死；中東地區累計確診64萬4308例，1萬3645死；非洲累計確診30萬7167例，8090死；大洋洲累計確診8908例，131死。（譯者：陳政一）

© 2020 AFP