參加反種族主義抗議 韓密爾頓贊感動

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（法新社倫敦21日電） 一級方程式賽車（F1）唯一黑人賽車手、6屆世界冠軍韓密爾頓，今天參加英國倫敦最新一場反種族主義抗議遊行。他在社群媒體Instagram（IG）上形容這次經驗讓他「真的很感動」。

自從美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）上月在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察用膝壓頸致死後，這類反種族主義抗議就變得愈來愈常見。

35歲的韓密爾頓（Lewis Hamilton）在IG寫道：「今天沿路走到海德公園（Hyde Park）和平抗議。我很驕傲能親自看到這麼多不同族裔和背景的人支持這項運動。」

「我很自豪能出面肯定並支持黑人的命也是命（Black Lives Matter）運動，還有我的黑人血統。」

「我也很開心看到這麼多白人支持者以人人平等之名現身。真的讓人很感動。我非常肯定覺得改變終將到來，但我們現在不能停下腳步。繼續推動吧！」

韓密爾頓也貼出自己高舉「黑人的命也是命」標語牌的照片，他的襯衫上寫着口號「黑色是種獨特fu」，脖子上圍着一條黃圍巾。

韓密爾頓之前也替英國「星期日泰晤士報」（Sunday Times）撰文。他在文中提到將發起他個人宣揚多元性的組織，來吸引更多黑人年輕人投入賽車界。

韓密爾頓表示：「做做樣子的時代結束了」。

© 2020 AFP