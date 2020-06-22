川普反對郵寄投票 司法部長巴爾附和

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（法新社華盛頓21日電） 美國司法部長巴爾（William Barr）今天抨擊美國大選採用郵寄投票，稱此舉可能導致舞弊。

巴爾是在接受「福斯新聞」（Fox News）訪問時，呼應總統川普的看法。沒有證據顯示郵寄投票曾出現重大問題，但川普多次警告美國不應在11月大選採用這種作法。

巴爾表示，在「國家嚴重對立」之際，郵寄投票「可能為舞弊打開大門」，削弱大眾對選舉結果的信心。

他說，投遞到信箱裡的選票可能遭竊，甚至可能會有一些外國勢力印製「數以萬計偽造選票」來左右選舉結果。

選舉專家對這種說法抱持懷疑態度。

郵寄投票在許多州和地區行之有年，除了曾發生一些個別事件外，幾乎未傳問題；海外美國人和軍隊透過郵寄投票參與選舉，也從未傳出重大舞弊，但今年開始，郵寄投票卻受到密切審視。

總統大選初選在疫情嚴峻時刻展開，為維持社交距離，多州投票所都出現選民大排長龍的場景，排隊時間動輒數小時。

至於郵寄投票對政治會有何種影響，目前也未全盤明朗。

一直以來都有人認為郵寄投票對民主黨較有利，因為和較富裕的共和黨人相比，部分低收入的選民較沒辦法親自到投票所投票；但郵寄投票也在一些鄉村地帶的川普票倉受到歡迎。

史丹佛大學（Stanford University）上月研究1996年以來郵寄投票對大選的影響，結果發現，郵寄投票會提高整體投票率，但「似乎不會增加任一黨的得票率」。

© 2020 AFP