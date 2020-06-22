巴西版川普堅持不防疫 境內病故人數破5萬

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（法新社裡約熱內盧21日綜合外電報導）巴西2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情遲遲不見獲得控制，今天通報病故人數突破5萬人，確診病例達100萬起。

法新社和路透社報導，巴西衛生部指出，過去24小時新增641例不治，自2月26日通報首起確診以來境內累計5萬617人病故，總共108萬5038人確診。

巴西疫情為僅次於美國、全球第2嚴峻的國家。美國總計近12萬人死亡，逾220萬人染疫。

有「巴西版川普」之稱的總統波索納洛（Jair Bolsonaro），最知名的莫過是將新型冠狀病毒比作「小感冒」。

他還杠上州政府及地方主管實施的防疫封鎖措施，說保持社交距離、居家隔離、暫停商業活動等防疫舉措對經濟的傷害遠比病毒本身來得深。

● 墨西哥、秘魯、智利疫情一覽

拉丁美洲疫情持續升高，墨西哥、秘魯與智利都受重創。

墨西哥通報17萬人染疫，2萬349人病亡。

秘魯今天為止已突破8000人死亡。經過99天防疫封鎖後，秘魯準備明天准許購物中心恢復營業。

阿根廷今天通報死亡人數超過1000人，更彰顯此一地區災情。

智利採取新統計方法，將疑似感染新型冠狀病毒的死亡病例也納入計算，昨天通報累計死亡7144人，幾乎是舊數字的兩倍。

專家說，檢測數量不足，意味真正染疫數字可能更高。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP