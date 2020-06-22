德支付商Wirecard陷假帳疑雲令人想起安隆醜聞

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（法新社法蘭克福22日電） 德國支付服務商Wirecard今天證實，公司帳戶消失的19億歐元（約新台幣630億元）可能從未存在。這起疑似近年最大規模假帳事件，令人想起轟動一時的美國安隆公司醜聞。

Wirecard在菲律賓的信託帳戶消失的19億歐元，占其資產負債表的1/4。事實上，英國「金融時報」（Financial Times）等媒體1年多前便開始追蹤報導，懷疑Wirecard的亞洲分公司會計作假。

Wirecard的創辦人暨執行長布勞恩（Markus Braun ）已因這起事件於19日請辭下台，代理執行長佛萊斯（James Freis）今天也表示，他們正與債權人協商，同時考慮一些選項讓營運能維持正常，包括進行企業重組、出售或暫停部分業務。

然而，投資人的信心依舊迅速崩潰。Wirecard的股價已由17日的逼近100歐元跌到今天午盤摜破16歐元。

德國「聯邦金融監管局」（BaFin）局長鬍斐爾德（Felix Hufeld）表示：「這是我所見過（法蘭克福股市）DAX指數成分企業最慘烈的情況。」

近10年德國企業醜聞頻傳，這是最新案例。過往除了德意志銀行（Deutsche Bank）一再發生金融違法事件，佔據財經新聞版面；福斯汽車（Volkswagen）也曾爆發柴油車排氣造假的「柴油門」醜聞，付出超過300億歐元代價。

1999年乘全球電子支付浪潮成立的新創企業Wirecard，原本是金融科技（FinTech）業界看好的寵兒，更在2018年風光上市；如今卻光環不再，並可能淪為安隆（Enron）醜聞翻版。

2000年代初期宣告破產的美國德州能源公司安隆，當年爆發會計造假、審計人員共謀和政商勾結等醜聞，倒閉後撼動美國經濟。預料Wirecard假帳案很可能還會有更多內幕爆出。

© 2020 AFP