投資人憂心新疫情 亞洲股市普遍收黑

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港22日電） 在歐洲繼續推動2019冠狀病毒疾病（COVID-9）解封措施之際，投資人憂心關注全球激增的新感染病例，亞洲股市今天普遍下跌。

法新社報導，全球政府及央行挹注的現金繼續提供市場急需支撐，但觀察家指出，從3月谷底反彈的股市可能過熱。

投資人在經歷整體樂觀的一周後，已轉而謹慎看待美國多州新病例激增的令人憂心現象，包括加州、德州及佛州。中國、澳洲、德國及日本也正對抗新疫情，重新採取若干防疫限制措施。

世界衛生組織（WHO）上周警告，疫情目前進入「新的危險階段」，因為儘管疫情加速蔓延，民眾對防疫封鎖措施已覺厭煩。

蘋果公司（Apple）19日表示，由於新增病例，將關閉一些最近已恢復營業的商店，令美國投資人感到震驚。

儘管如此，歐洲國家正逐漸擺脫導致經濟困境的封鎖措施，西班牙已開放邊界，歡迎班機入境，法國學校、電影院及劇院已重新開放。

東京股市日經225指數下跌0.2%，收22437.27點；香港恆生指數小跌0.5%，收24511.34點；上海證券交易所綜合指數小跌0.1%，收2965.27點。

首爾股市下挫0.7%，新加坡股市下跌0.2%，威靈頓股市下滑0.9%，曼谷及雅加達股市也下跌，雪梨股市平盤，但孟買、台北及馬尼拉股市上揚。

© 2020 AFP