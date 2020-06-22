抖音和K-Pop用戶惡搞造勢大會 川普陣營予以駁斥

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（法新社華盛頓21日電） 美國總統川普昨晚舉行競選連任造勢大會，出席人數卻遠不如預期，有一說是抖音和K-Pop用戶故意惡搞，註冊卻不出席，讓現場出現超多空位，不過川普競選連任團隊予以駁斥。

川普競選連任團隊說，已將假的預約資料移除。川普在奧克拉荷馬州大城杜爾沙（Tulsa）舉行舉行3個月來首場造勢大會，川普先前說他預期會有100萬人湧入，實際情況卻是現場1萬9000個座位都沒坐滿。

杜爾沙消防局說，共有6000多人到場力挺川普，不過川普競選連任團隊認為，參與人數遠多於此，至少有1萬2000人共襄盛舉。

川普2020年競選連任總幹事帕斯凱爾（Brad Parscale）在聲明中說，假的索票請求不會影響到我們，因為參與集會是先到先得的原則。

帕斯凱爾怪罪「假新聞媒體」報導在疫情期間參與大規模集會，恐構成健康風險，反種族主義示威的影像畫面也嚇跑了想前往造勢現場的支持者。

前共和黨策士、川普批評者施密特（Steve Schmidt）在推特上說，全美各地的青少年故意註冊卻不出席，他的16歲女兒和她朋友就索取了「數以百計」入場券。

有些家長回應施密特的貼文說，他們的孩子也做了類似的事情。

倘若事情為真，這就不是社群媒體用戶近幾周來第一次展現政治影響力了。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月遭白人警察壓頸致死，掀起全美示威潮，反對警察暴力執法，輿論戰場擴及到了社群媒體，K-Pop粉絲大軍近來狂貼偶像的迷因與影像，淹沒反示威者使用的主題標籤。

當時人在杜爾沙的BBC記者朱契爾（Anthony Zurcher）說，主辦單位一向會提供更多入場券，因此，惡作劇者無法阻止合法支持者參與集會。

不過，這些人似乎說服了川普陣營，讓他們相信有更多人只是有興趣，而非實際參與造勢大會。

朱契爾還說，這場造勢活動吸引了大約100萬人索取入場券，即便只有其中一半是合法支持者，參與人數也會比實際數字高出許多。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP