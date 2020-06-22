歐盟中國視訊峰會登場

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（法新社布魯塞爾22日電） 歐洲聯盟（EU）高官與中國領袖今天將舉行視訊高峰會。由於歐盟鎖定中國企業實施新關稅，加上歐盟擔心北京在世界舞台上的獨斷作風，雙邊關係日趨緊張。

歐盟先前指控北京就2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行發動假消息攻勢，因此激怒北京，今天歐盟主要機構的高層將與中國高階領袖討論疫情。

歐盟方面的代表為歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel），與歐盟執行委員會（European Commission）主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）。

中國主要代表為國務院總理李克強，中國國家主席習近平預料也會發布影片聲明。

中國與歐盟都說希望強化聯繫，但雙方對貿易、投資規範、人權、國家安全等議題看法分歧，雙邊關係備受影響。

北京駐歐盟大使上周表示，今天的會談是一次契機，藉由抓住機會、因應挑戰，可讓雙方享有更富成效、更實質的關係。

但他同時抨擊歐盟計畫更嚴格規範接受國家巨額補貼的外國企業，這將使得中國企業格外容易成為箭靶。他指責歐盟鼓吹他國開放，本身卻沒這麼做。

© 2020 AFP