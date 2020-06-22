沙烏地防疫解封 麥加年度朝覲仍未定

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（法新社利雅德21日電） 沙烏地阿拉伯經過3個月嚴格防疫封鎖，雖然又見感染病例增加，但當局決定今天起結束全國防疫宵禁，並解除商業營運限制，包括美髮沙龍與電影院等場所。

國營媒體報導，在聖城麥加（Mecca），准許穆斯林恢復祈禱。

再過數周，年度朝覲活動預定開始，但根據內政部規定，國際航班與宗教朝覲活動仍然暫停，並禁止超過50人以上的社交群聚。

沙國視聽媒體總務委員會(the General Commission for Audiovisual Media）宣布，全國電影院重開營業，但須嚴格遵守社交距離指導原則。

沙國為波斯灣地區通報最多染疫人數的國家，而自5月底開始階段性鬆綁嚴格管制措施後，又見病例攀升。

根據衛生部的資料，沙國今天為止累計15萬7612人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），死亡人數增至1267人。

醫療消息來源告訴法新社，首都利雅德與紅海城市吉達（Jeddah）加護病房中擠滿新型冠狀病毒患者，醫護體系已備感壓力。

沙國面臨數十年來最嚴重的經濟危機，須克服低油價與疫情的雙重打擊，但當局已決定要解除管制措施。

麥加「天房」外圍地區清真寺在5月底已重新開放，但嚴格要求遵守社交距離與相關措施。

麥加與麥地那（Medina）全年舉行的副朝覲活動也仍暫停，因為擔心疫情可能蔓延到這兩個伊斯蘭最神聖的城市。

當局目前尚未宣布今年大朝覲是否舉行，但已敦促穆斯林延緩朝覲的準備。一年一度大朝覲活動本來預定7月底舉行。

去年約有250萬來自世界各地的穆斯林，前往沙國旅行參加朝覲，依伊斯蘭規範，若情況允許，每個穆斯林一生至少要朝覲一次。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP