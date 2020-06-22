澳洲第二大城墨爾本憂爆發第二波疫情

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（法新社墨爾本22日電） 位在澳洲維多利亞州（Victoria）的澳洲第二大城墨爾本縮緊防疫限制，以防第二波疫情大流行。鄰近的新南威爾斯州（New South Wales）今天也警告居民，避免前往墨爾本。

維多利亞州上周通報新增110多起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中大多發生在墨爾本。澳洲其他地區的首長因此警告民眾，勿前往墨爾本的6個疫情新「熱點」。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）說，任何有意前往墨爾本的人都應該「重新考慮計畫」。

她在新南威爾斯州首府雪梨對記者表示：「現階段我們建議別去那些熱點。...我們建議民眾，若無必要現階段勿前往墨爾本。」雪梨曾是澳洲疫情重災區，但近幾周少有新病例。

一名澳式足球（Australian Rules）球員周末檢出對COVID-19病毒呈陽性反應，原定於墨爾本舉行的足球賽也不得不延後。

維多利亞州官員已暫不考慮鬆綁若干防疫限制，包括放寬在餐廳或咖啡廳用餐的人數。此外已恢復較嚴格的家庭聚會規定，以防疫情捲土重來。

相較澳洲其他地區新增病例數維持在低點，並努力恢復經濟活動，維多利亞州當局的行動，是澳洲解封趨勢首度出現大轉彎。

澳洲迄今累計近7500例確診，其中102人不治。澳洲有些地區已自稱區內無COVID-19病毒。（譯者：劉文瑜/核稿：張正芊）

© 2020 AFP