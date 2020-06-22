狄米特羅夫染疫 喬科維奇提姆等急檢測

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（法新社巴黎21日電） 保加利亞好手狄米特羅夫今天自爆確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），世界球王喬科維奇和奧地利名將提姆等曾與他接觸的人都將接受檢測。

男網世界排名第19的狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）在社群媒體Instagram上發文告訴球迷朋友，他在摩納哥（Monaco）驗出COVID-19陽性反應。

狄米特羅夫說：「我要確保過去幾天曾接觸我的人都接受檢測，並採取必要防疫措施。我為自己可能造成的任何傷害感到相當抱歉。我現在回到家了，正在復原中。感謝大家支持，請保持安全及健康。」

亞得里亞巡迴賽（Adria Tour）是塞爾維亞網球一哥喬科維奇（Novak Djokovic）主辦的慈善表演賽，世界排名第3的提姆（Dominic Thiem）在塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）贏得首站賽事，上周末參賽球員包括狄米特羅夫、喬科維奇及德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）。

狄米特羅夫昨天也參與在克羅埃西亞港市薩達（Zadar）的第2站賽事，但敗給地主柯里奇（Borna Coric）後退賽，並稱他感到不適。主辦單位今天為預防起見，隨即取消喬科維奇對決俄羅斯選手盧布列夫（Andrey Rublev）的比賽。

克羅埃西亞媒體報導，擔任賽事總監的喬科維奇教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）說：「這應該是最適當的決定，我們必須照顧所有參與人員的安全。曾接觸狄米特羅夫的人都將接受檢測。我3天前剛好已篩檢，結果是陰性反應。」

薩達站參賽者包括茲韋列夫，以及曾獲美國公開賽冠軍的克羅埃西亞好手西里奇（Marin Cilic）。

擔任亞得里亞巡迴賽總監的喬科維奇弟弟喬爾傑（Djordje）表示，所有曾與狄米特羅夫接觸的人在接下來幾小時都會陸續接受檢測。他接受媒體採訪時也說，喬科維奇聽到狄米特羅夫確診消息很難過，「我們都有採取塞爾維亞和克羅埃西亞政府的防疫措施」。

© 2020 AFP