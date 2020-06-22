疫情斷飛航 阿根廷男駕帆船橫渡大西洋探親

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（法新社阿根廷馬普拉塔21日電） 2019冠狀病毒疾病疫情打亂全球空中交通，一名阿根廷籍水手為了返鄉探視年邁雙親，日前從葡萄牙獨自駕駛一艘簡樸的小船，花了85天時間完成橫渡大西洋壯舉。

巴列斯特羅（Juan Manuel Ballestero）上周抵達阿根廷故鄉馬普拉塔（Mar del Plata）時，在碼頭興奮高呼「任務完成！我成功了！」

47歲的他獨自一人駕駛長9公尺的小船「賊鷗號」（Skua），完成這趟長達85天、令人精疲力竭的長途冒險。

巴列斯特羅抵達馬普拉塔，采檢2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈陰性反應後獲准踏上陸地，探望高齡82 歲的母親妮爾達（Nilda）和90歲老父親卡羅斯（Carlos）。

巴列斯特羅告訴法新社：「我達成了過去這3個月來一直在奮鬥的事。歸根究柢，就是為了和家人在一起。這是我此行的目的。」

他曾希望趕在父親5月15日過90大壽前抵達阿根廷，雖然錯過祝壽，但至少能和家人一起慶祝父親節。世界上多數國家和地區是在6月的第3個星期日慶祝父親節。

2019冠狀病毒疾病疫情肆虐全球，飛回阿根廷的班機遭到取消後，在西班牙工作的巴列斯特羅便開始策畫這場雄心勃勃的單人海路返鄉壯舉。

巴列斯特羅在海上期間，家人一度長達54天都沒有他的音訊。老父親卡羅斯微笑表示：「但我們知道他會來。我們毫不懷疑他會來到馬普拉塔陪伴他的雙親。」

阿根廷迄今有1000人不治，病故者許多是和巴列斯特羅雙親一樣的年長者。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP