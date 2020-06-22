疫情沒在怕 俄二戰勝利日閱兵24日登場

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（法新社莫斯科21日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不理會國內疫情，24日將在莫斯科舉行紀念二戰勝利日閱兵，而再過一個多星期俄國就要舉行修憲公投，讓蒲亭有機會繼續參選總統。

今年是俄國紀念二次世界大戰勝利75周年，原訂5月9日要在紅場（Red Square）舉行的盛大閱兵，因國內疫情升溫與應退伍軍人要求而延期。

蒲亭在國內防疫措施一鬆綁，馬上就重新排定閱兵日程，亟欲讓俄國走出疫情重創、回復正軌。

根據美國約翰霍普金斯大學網站，截至目前俄國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例58萬3879人，病故8101人，是僅次美國與巴西的全球第3大疫區。

24日將在紅場舉行的閱兵，恰巧與二戰後的首次紅場閱兵相輝映。1945年6月24日，當時的蘇聯軍隊在列寧墓前倒持戰敗的納粹軍旗慶祝勝利。

這場閱兵後一周，俄羅斯將舉行修憲公投，一旦通過，2000年起掌權的蒲亭就可在2024年總統任滿後「歸零」，繼續保有參選資格，有可能掌權至2036年。

67歲的蒲亭24日將出席閱兵儀式，這是他繼12日出席升旗典禮後，疫情期間再次現身公開場合。

參與閱兵部隊超過1萬3000人，將有超過20種武器首次亮相，包括Tosochka新式重型火箭炮，以及T－90M坦克與地對空導彈系統Buk- M3地對空飛彈系統等。

俄軍二戰經典的T-34坦克也會上場，部分軍人甚至將穿上二戰期間的軍服。

包括中國和印度在內13國軍隊也會參與這場盛事，超過200輛軍用車輛將開上市中心道路。

儘管蒲亭熱衷閱兵，俄國國內仍出現擔心感染風險的聲浪，因為在莫斯科仍禁止大型公眾活動。

莫斯科市長索比亞寧（Sergi Sobyanin）與克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）就建議民眾在家看電視轉播就好，不要親臨現場。

1名軍方消息人士告訴法新社，預演時軍人都有配戴口罩和橡皮手套，但正式閱兵當天不會這麼做。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP