美俄會談戰略限武條約 條約前景難樂觀

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（法新社維也納22日電） 在當前緊張升溫、雙方對是否還要任何限武機制也南轅北轍之際，美國、俄羅斯今天在維也納針對雙方即將到期的最後一個重大限武條約進行會談。

美國總統川普堅持中國應該參與新戰略武器裁減條約（New START）的談判。New START限制美、俄核彈頭數量，不過川普對條約未納入中國，以致中國至今仍能聽憑所好發展武器感到不滿。

華府的民間智庫「武器管制協會」（Arms Control Association）執行長金波（Daryl Kimball）表示，川普政府堅持談判應納入中國，凸顯美方根本不打算認真看待。

金波說：「我唯一能得到的結論是，川普政府不打算延長New START效期，只是試圖拿中國對三方軍控談判不感興趣當個憤世嫉俗的藉口，索性就讓條約屆滿失效。」

川普先前已毀棄包括中程核武等多項與俄羅斯間的限武條約。

儘管如此，美國特使比林斯里（Marshall Billingslea）和俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）仍開會討論New START的命運；New START是美俄2010年所簽署，將在2021年2月到期。

耗時說服中方參與，加上美國將在11月進行總統大選，想趕在明年2月失效前完成複雜的新約延長變得日益渺茫。

目前New START限制美俄各方只能部署1550枚核彈頭。

© 2020 AFP