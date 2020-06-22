荷蘭反防疫示威遭足球流氓來亂 警逮400人

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（法新社海牙21日電） 荷蘭群眾今天走上海牙街頭示威，抗議政府防疫管制措施，一些足球流氓也參與其中，與警察發生衝突，最後警方動用水炮進行驅離，並逮捕約400人。

數百名抗議群眾聚集海牙市中心，有的身穿寫有「結束封鎖」字樣的T恤，有的舉着標語，要求政府解除1.5公尺社交距離的管制。

荷蘭國家通訊社（ANP）說，海牙市府高層原先以防疫禁止大型聚會為由禁止這場示威活動，且代理市長藍克斯（Johan Remkes）「擔心活動失序，因警方接獲通報有足球流氓等滋事團體混入示威活動」。

藍克斯後來仍放行示威，但設下時間限制。

警方說，本來抗議活動和平進行，直到一群足球流氓與鎮暴警察在中央火車站附近發生衝突，還丟擲石頭和瓶子，情勢因而改觀。

最後警方下令驅離以結束示威，並拘捕400人。

警方說：「其中有5人因為丟擲石塊，在中央火車站遭捕。」

餐廳、電影院、咖啡館、博物館等都已於本月1日獲准對外開放，但需遵守社交距離規範，且上門顧客一次最多僅能招待30人。

荷蘭迄今2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例累計4萬9593起，死亡累計6090人。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP