蒙古國將舉行國會大選 候選人頻頻違反防疫規定

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（法新社烏蘭巴托21日電） 在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情陰霾下，蒙古國將在24日舉行國會大選。這場選舉出現許多爭議，像是候選人違反防疫措施與數千僑胞受困海外無法返國投票。

擁有300萬人口的內陸國家蒙古國，夾在中俄之間，採取全球最嚴格與為期最長的防疫措施，3月成為頭幾個關閉邊界的國家，各級學校和大學更是迅速停課，一路維持關閉到9月。當局已經為24日的國會大選設置2000個投票所。

蒙古國兩黨競選活動屢屢違規為民眾所詬病，像是無視禁辦30人以上造勢活動的規定，還有挨家挨戶登門拉票，無視維持社交距離的限制。

民主倡議團體卓力格基金會（Zorig Foundation）資深顧問桑布（Bold Sambuu）說：「比起失業和貧窮，民眾更擔心2019冠狀病毒疾病疫情。」

約600名候選人在這單院制國會爭取76個席次。執政的蒙古人民黨（MPP）看來擁有前所未有的勝算，部分原因可能在於防疫做得徹底。

蒙古國僅通報約200起確診病例，其中多數從俄羅斯傳入，迄今無人病故。

約8000名蒙古人因疫情受困海外無法回國投票。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP