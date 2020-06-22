COVID-19全球確診逼近890萬例 逾46.5萬人不治

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（法新社巴黎21日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間21日19時（台灣22日凌晨3時），全球至少46萬5300人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾889萬310例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有413萬9100人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測出現癥狀或最嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計11萬9846人病故，累計確診數達226萬8093例，至少61萬7460人康復。

巴西死亡人數在全球僅次於美國，境內累計4萬9976人病故，確診達106萬7579例。

其他疫情重災區還包括英國（4萬2632死，30萬4331例確診）、義大利（3萬4634死，23萬8499例確診）、法國（2萬9633死，19萬6594例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3378例確診。

從區域來看，歐洲累計確診252萬2042例，19萬2715死；美國和加拿大累計確診236萬9379例，12萬8317死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診202萬4864例，9萬3847死。

亞洲累計確診101萬9927例，2萬8794死；中東地區累計確診64萬1421例，1萬3515死；非洲累計確診30萬3804例，7981死；大洋洲累計確診8874例，131死。（譯者：陳彥鈞）

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