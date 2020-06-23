委內瑞拉總統：已準備好與川普會談

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（法新社卡拉卡斯22日電） 委內瑞拉總統馬杜洛今天表示，他已「準備好」與美國總統川普會談；川普稍早表示，對於和這位社會主義領袖會面、商討他退出權力一事抱持開放立場。

馬杜洛（Nicolas Maduro）告訴國營媒體委內瑞拉通訊社（AVN）：「當時機來臨，我準備以恭敬的態度，與川普會談。」

美國新聞網站Axios昨天才刊登川普受訪內容，川普當時說，他「可能會考慮」和馬杜洛會面，但他今天在推特發文時又改口說，「我的政府永遠與自由同在，反對專制的馬杜洛政權！我只會為討論這一件事和馬杜洛會面：和平退出權力！」

馬杜洛並未特別提及川普的話，但表示「就如同我和拜登（Joe Biden）會談一樣，我也可以和川普會談」。

民主黨籍的拜登將在11月的總統大選挑戰川普；拜登2015年擔任前總統歐巴馬副手期間曾與馬杜洛會面。

華府一直是委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）的主要盟友之一，但隨着瓜伊多失去挑戰馬杜洛政權的動能，川普對瓜伊多的信心也日益消褪。

馬杜洛目前仍牢牢掌握軍方，背後也有俄羅斯、古巴、中國與伊朗等國相挺。

川普日前受訪時被問到是否後悔力挺瓜伊多，他一開始回答「不能算」，但又接著說「說我有或沒有都可以，但我非常堅決反對在委內瑞拉發生的事」。

不過，白宮稍後表示，川普依舊承認瓜伊多是委國領袖。

白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）在記者會上說，「一切都未改變」，還說川普對瓜伊多「並未徹底失去信心」。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP