川普重申美中貿易協議完好無損 亞股多收高

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（法新社香港23日電） 白宮貿易顧問納瓦洛昨天疑透露美中貿易協議已結束，引發市場擔心美中關稅衝突再起，亞洲股市今天早盤應聲重挫；但美國總統川普隨後發推文反駁納瓦洛，激勵亞股止跌回升收高。

亞股今天開盤走揚，因儘管數個國家出現可能爆發第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的跡象，但各地持續傳出恢復經濟活動的消息，提振投資人信心。

然而納瓦洛（Peter Navarro）的發言，卻令市場人士驚嚇。他接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時，不僅抨擊中國因應疫情方式，被問到今年1月簽署、川普經常拿來自誇的美中貿易協議是否已失效，納瓦洛回答：「是的，（協議）完了。」

消息傳出後，亞股立刻應聲下跌。不過，川普很快在推特（Twitter）發文表示：「美中貿易協議完全沒變。希望他們（中國）將繼續履行協議事項！」納瓦洛隨後也澄清，他的發言被斷章取義。

亞股應聲翻漲，香港股市收高1.6%，東京股市收高0.5%，雪梨、上海、首爾和新加坡股市全數收漲0.2%，台北和曼谷股市皆收高0.3%。但威靈頓、雅加達、馬尼拉和吉隆坡股市收黑。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）

© 2020 AFP